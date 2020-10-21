صرف 389 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بكورونا عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل المستحقات المالية، وبدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفي محمد عبد الرحمن محمد محمد بلغت 93 ألفًا و73 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 389 ألفًا و45 جنيهًا مصريًا تقريبًا.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات من ورثة محمد عبد الرحمن، لحصولهم على مستحقاته المالية لدى شركة أبناء محمد سعد العجلان بالرياض.وقال، إن الوزير تلقي تقريرًا من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن المواطن المتوفي كان يعمل لدى شركة أبناء محمد سعد العجلان بالرياض بمهنة محاسب ووافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا، ونفذ فيه قضاء الله بعد فشل محاولات العلاج.وأشار الملحق العمالي إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات دفن الجثمان بالسعودية نظرًا لعدم القدرة على شحن الجثمان إلى مصر بسبب الوفاة إصابة كورونا، مما يمنع شحن الجثمان إلى مصر، تم التواصل مع مدير الموارد البشرية للمجموعة للحصول على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاته لدى الشركة.وقامت الشركة بتحويل مبلغ 93073 ريالا سعوديا إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية وهي إجمالي مستحقات المتوفى لدى الشركة وهي عبارة عن بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.جاء ذلك في إطار متابعة وزير القوى العاملة، أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.