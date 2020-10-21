حبس سائق لترويج 80 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تفيد بقيام سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعثر معه على 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - ومبلغ مالى – عدد هاتف محمول بحوزة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.