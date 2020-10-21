انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا ليبلغ 41.27 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا، ليبلغ 41.27 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء، مقابل 41.46 دولار في تداولات البورصة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 63 سنتا لتبلغ 41.46 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا لتبلغ 43.16 دولار للبرميل.