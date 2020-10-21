إصابة معلمة بكورونا بكفر الشيخ.. و«التعليم» تنفى غلق المدرسة

نفت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، غلق مدرسة "السلام" الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمركز الرياض، وذلك بعد الأنباء التي تم تداولها بين أهالي القرية عن تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرسة.وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لــ"الدستور" عن أن هناك معلمة بالمدرسة قد أصيبت بالفيروس ولكنها لم تأت للمدرسة في الأساس، وأبلغت الإدارة بمرضها وهي حاليًا في العزل المنزلى، ولا توجد أي إصابات أخرى أو حالات اشتباه فى المدرسة، وأنه يتم تطهير وتعقيم كل المدارس بصفة مستمرة.وأضافت أنه قد تم تأجيل دخول رياض الأطفال فقط بالمدرسة، وذلك بسبب عدم جاهزية القاعات التي من المقرر أن يجلس فيها الطلاب، وأنه سيتم دخولهم فور تجهيزها.