محاكمة المتهمين بتهديد بقتل اللاعب عمر جابر.. 5 نوفمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 نوفمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين "أحمد.ن.ع" و"أحمد.م.أ" صديقَي عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب يُدعى "أيمن"، لاتهامهم بتهديد اللاعب بالقتل، وذلك في البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، محامي اللاعب، وتعقد جلسة المحاكمة، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه.وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات، التي استمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، الذين تم حبسهم على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.وتقدم اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديده بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرًا لصداقتهما القديمة معه.البلاغ حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه، خاصة أنه أصبح ميسور الحال.وكان قد أكد عمر جابر بالتحقيقات أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.وأضاف عمر جابر في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر، بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما.