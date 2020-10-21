الوزير: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات النقل من 2014 حتى 2024

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كل القطاعات، حيث بلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 – 2024 ) 1.1 تريليون جنيه.وأوضح أنه في قطاع الطرق والكباري بلغ حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة من (2014 -2020) 377 مليار جنيه، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم وبإجمالي تكلفة 175 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق السريعة والرئيسية الى 30.5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر قبل يونيو 2014.مضيفًا خلال كلمته فى مؤتمر وزراء النقل العرب، أنه تم التخطيط لتنفيذ محاور على النيل بعدد 22 محور كوبرى بإجمالي تكلفة 33.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي محاور وكبارى النيل إلى 60 محور كوبرى على النيل، بدلًا من 38 محور كوبرى على النيل قبل يونيو 2014.