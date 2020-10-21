رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الوزير: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات النقل من 2014 حتى 2024

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:27 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
علا غزال
طباعة
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كل القطاعات، حيث بلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 – 2024 ) 1.1 تريليون جنيه.

وأوضح أنه في قطاع الطرق والكباري بلغ حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة من (2014 -2020) 377 مليار جنيه، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم وبإجمالي تكلفة 175 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق السريعة والرئيسية الى 30.5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر قبل يونيو 2014.

مضيفًا خلال كلمته فى مؤتمر وزراء النقل العرب، أنه تم التخطيط لتنفيذ محاور على النيل بعدد 22 محور كوبرى بإجمالي تكلفة 33.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي محاور وكبارى النيل إلى 60 محور كوبرى على النيل، بدلًا من 38 محور كوبرى على النيل قبل يونيو 2014.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

«مدبولي» يوجّه بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الصور

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«الصحة»: جميع المستشفيات مستعدة لمواجهة موجة كورونا الثانية

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أشخاص لا يتأثرون باللقاح ضد «كوفيد – 19»

دراسة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 500 ألف مولود

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

28 حفلًا للموسيقى العربية على مسارح الأوبرا

«بيت الياسمين» يصدر «أيامى الحلوة فقط» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة