رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا أول دولة تدعم تجارب «التحدي البشري»

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:29 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
وكالات
طباعة
من المقرر أن تصبح بريطانيا أول دولة تصيب الأفراد عن عمد بفيروس "كوفيد- 19" للمساعدة في الموافقة على لقاح قادر على إعادة الحياة في البلاد إلى طبيعتها.

وأعلنت الحكومة عن أن المتطوعين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، سيحصلون على الفيروس من خلال مسحة في الأنف، اعتبارًا من يناير.

وفي البداية، سينضم 90 مشاركًا في لندن إلى "تجربة التحدي"، للمساعدة في تحديد أقل كمية من الفيروسات اللازمة لإحداث عدوى "كوفيد- 19".

وسيساعد هذا في تصنيع نسخة من الفيروس ليتم تتبعها لاحقًا عبر لقاحات مختلفة، وتحديد أيها يعمل بشكل أفضل.

وقال نائب كبير المسئولين الطبيين، البروفيسور جوناثان فان تام: "قد يساعد نموذج التحدي البشري الآمن والمعتمد بالكامل والمراقب بدقة لـ"كوفيد- 19"، والذي أجري بواسطة خبراء متمرسين، في البحث عن لقاحات آمنة وفعالة.

أولًا، بالنسبة للعديد من اللقاحات التي لا تزال في منتصف مراحل التطوير، قد تساعد دراسات التحدي البشري في اختيار أكثر اللقاحات الواعدة للمضي قدمًا في تجارب المرحلة الثالثة الأكبر.

وتابع: "ثانيًا، بالنسبة للقاحات التي هي في المراحل المتأخرة من التطوير، والتي ثبت بالفعل أنها آمنة وفعالة من خلال دراسات المرحلة الثالثة، يمكن أن تساعدنا دراسات التحدي البشري في فهم ما إذا كانت اللقاحات تمنع انتقال المرض وكذلك الوقاية منه".

وعادة تسجل التجارب الآلاف من المشاركين، وتنتظر أقلية للإصابة بالمرض بشكل طبيعي.

ومع ذلك، فإن هذا يعني أن مثل هذه التجارب في المرحلة الثالثة قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات، أثناء انتظارهم حتى يمرض المشاركون بأعداد كافية.

وتعمل تجارب التحدي على تسريع تطوير العلاج، ولكنها نادرة لأن المتطوعين يمكن أن يصابوا بآثار جانبية طويلة المدى نتيجة تعرضهم للمرض عمدًا.

وتشمل الاتفاقية التي وقعتها الحكومة شبكة من 200 مستشفى وافقت على تقديم عينات فيروسية، وستُصنّع نسخة من الفيروس بواسطة مستشفى Great Ormond Street.

وستقدم إمبريال كوليدج لندن المرحلة الأولى من تجارب التحدي البشري، في وحدة أبحاث آمنة في مستشفى "رويال فري" في العاصمة. وستُنفذ بالشراكة مع شركة hVIVO، التي كانت رائدة في تجارب التحدي البشري الفيروسي.

وستُرسل عينات الاستجابات المناعية بعد ذلك إلى مختبر وزارة الدفاع في بورتون داون، لفحصها.

وبعد ذلك، ستجري مراقبة المشاركين المصابين عمدًا على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة ثلاثة أسابيع، وسيُعطى عقار "ريمديسفير" بمجرد ظهور أعراض خفيفة.

ومن الممكن توقع النتائج المعتمدة في مايو لتسريع تجارب اللقاح من تلك النقطة للمضي قدمًا.

وتخطط الحكومة لتقديم أول لقاح مرشح للحصول على الموافقة المعتمدة للفئات الضعيفة وكبار السن، لوقف معدلات الوفيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

القصة الكاملة لإجبار الطالبة «ريم» على ارتداء الحجاب بمدرسة بلبيس.. والتعليم ترد

الصور

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«الصحة»: جميع المستشفيات مستعدة لمواجهة موجة كورونا الثانية

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أشخاص لا يتأثرون باللقاح ضد «كوفيد – 19»

دراسة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 500 ألف مولود

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

28 حفلًا للموسيقى العربية على مسارح الأوبرا

«بيت الياسمين» يصدر «أيامى الحلوة فقط» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة