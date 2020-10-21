التموين: طرح 8 أنواع أسماك منتجات بحيرة ناصر بتخفيضات 40%

أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنها تقوم حاليًا بطرح 8 أنواع من أسماك بحيرة ناصر بتخفيضات تراوحت بين 30% إلى 40% كبشاير لتوفير احتياجات المواطنين من خلال الفروع الثابتة والمتنقلة.وأضافت الشركة أن هناك ارتفاعًا في القوة الشرائية للأسماك الطازجة والمجمدة يصل لـ80% بسبب التخفيضات العالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والجودة العالية وتعدد الأصناف في الأسماك المجمدة والطازجة.وأكد المحاسب رأفت ربيع رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص للدستور إنه يتم طرح البلطي الأسواني الشبارة بسعر 22 جنيهًا للكيلو والدباش بـ26 جنيهًا، والرعاد والحوت والراية واللفت والزمار والأندومي بسعر موحد 18 جنيهًا، وقشر البياض بـ35 جنيهًا.