رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: طرح 8 أنواع أسماك منتجات بحيرة ناصر بتخفيضات 40%

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:34 م
اسواق الأسماك
اسواق الأسماك
صلاح عامر
طباعة
أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنها تقوم حاليًا بطرح 8 أنواع من أسماك بحيرة ناصر بتخفيضات تراوحت بين 30% إلى 40% كبشاير لتوفير احتياجات المواطنين من خلال الفروع الثابتة والمتنقلة.

وأضافت الشركة أن هناك ارتفاعًا في القوة الشرائية للأسماك الطازجة والمجمدة يصل لـ80% بسبب التخفيضات العالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والجودة العالية وتعدد الأصناف في الأسماك المجمدة والطازجة.

وأكد المحاسب رأفت ربيع رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص للدستور إنه يتم طرح البلطي الأسواني الشبارة بسعر 22 جنيهًا للكيلو والدباش بـ26 جنيهًا، والرعاد والحوت والراية واللفت والزمار والأندومي بسعر موحد 18 جنيهًا، وقشر البياض بـ35 جنيهًا.

موضوعات متعلقة

«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

لليوم الثاني.. فيديو الراقصة البرازيلية لورديانا يتصدر مؤشرات البحث فى جوجل

رئيس الوزراء: رفع درجة الاستعداد لموجة طقس سيئ الخميس والجمعة

القصة الكاملة لإجبار الطالبة «ريم» على ارتداء الحجاب بمدرسة بلبيس.. والتعليم ترد

الصور

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«الصحة»: جميع المستشفيات مستعدة لمواجهة موجة كورونا الثانية

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أشخاص لا يتأثرون باللقاح ضد «كوفيد – 19»

دراسة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 500 ألف مولود

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

28 حفلًا للموسيقى العربية على مسارح الأوبرا

«بيت الياسمين» يصدر «أيامى الحلوة فقط» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة