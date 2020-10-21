والد طفلة قتلتها خالتها: طلقت والدتها بعد دخولها السجن لسلوكها السيئ

أدلى والد الطفلة "ملك" المعذبة حتى الموت بأقواله، اليوم الأربعاء، أمام النيابة، بعد أن قتلتها خالتها وزوجها ووضعها داخل جوال وإلقائها بصحراء القطامية.قال الأب إنه لم يعلم عن نجلته أى شيء منذ سنوات بعد أن طلق والدتها فور دخولها السجن، مشيرًا إلى أنه حاول مع زوجته الالتزام كثيرًا، وطلب منها الكف عن الطرق المشبوهة، لكن بلا جدوى حتى انتهى حالها داخل السجن.وأضاف: "حاولت أخذ بناتى للسكن معى لكن خالتهن وزوجها هددانى بالأسلحة البيضاء إذا حاولت التواصل معهن مرة أخرى قائلة لي (بنات أختى مش هيعيشوا مع زوجة أب)، ورغم سلوكهما السيئ، فإننى كنت مطمئنًا على بناتى معهما ولم أتوقع لحظة بأن يصيبهم سوء".كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد الألفى، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، مفاده العثور على جثة طفلة داخل جوال وعليها آثار تعذيب شديد وحروق، ومجهولة الهوية.وبإجراء التحريات دلت على أن المتهمين خالتها وزوج خالتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.