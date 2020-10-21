جورجيا: 1351 إصابة كورونا والإجمالي يرتفع لـ 21.208

أعلنت وزارة الصحة في جورجيا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 1351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 21 ألفا و208 حالة.ونقلت صحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 9003 حالة بعد تسجيل 337 حالة تعافي جديدة.وبلغت حصيلة الوفيات 172 شخصا بعد تسجيل 14 حالة وفاة بينما توجد 12 ألفا و33 حالة نشطة في البلاد.