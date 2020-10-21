12 مصابا بتصادم على طريق «ميت فارس- المنصورة»

أصيب 12 شخصا بينهم إصابات خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق المنصورة ميت فارس.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق ميت فارس المنصورة أمان عند عزبة الشناوي بالقرب من قرية طناح ووجود مصابين.وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين إصابة 12 شخصا بينهم إصابات خطيرة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام الجديدة "الدولي سابقا" لتلقي العلاج اللازم.وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.