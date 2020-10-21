بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والاقتصادية والصحية.ومن المرتقب أن يناقش المجلس سير عملية التصالح على مخالفات البناء، ومدى التسهيلات التي تقدم للمواطنين، والوقوف على عدد ممن تقدموا وبحث ما إذا كانت هناك إجراءات جديدة يتطلب اتخاذها من عدمه.ومن المتوقع أن يناقش المجلس وضع فيروس كورونا وعدد الإصابات وشكل الاستعداد لمواجهة أي تفشي ممكن خاصة مع قدوم فصل الشتاء.كما يناقش المجلس إجراءات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لحماية الطلاب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتقييم الوضع، لاتخاذ ما يلزم.ويناقش المجلس سرعة تنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية للحكومة، إضافة لاستعراض الأوضاع الخاصة بجاهزية الجهات المعنيات بالتعامل مع الأمطار والسيول حال سقوطها.