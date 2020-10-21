فيضانات ورياح تضرب بريطانيا وتتسبب فى اضطراب حركة السفر

قال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، أولي كلايدون، إن العاصفة "ستجلب بعض الرياح والأمطار إلى أجزاء من المملكة المتحدة، والرياح يمكن أن تكون قوية بشكل خاص عبر "المواقع الساحلية المكشوفة" وعبر مضيق دوفر.وسيكون هناك 22 إنذارًا أو تحذيرًا بشأن فيضانات في بريطانيا، منها 12 في إنجلترا و7 في اسكتلندا و3 في ويلز.وأضاف خبير الأرصاد الجوية: "أي معابر للعبارات يمكن أن تكون صعبة للغاية كما يواجه ركاب العبارات تأخيرًا في مواعيد رحلاتهم وإلغاء بعضها مع صدور تحذيرات للسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر"، حسب ما ورد عن موقع "dailymail" البريطاني الشهير.وقال كلايدون إن قوة الرياح يمكن أن تصل إلى 40 ميلا في الساعة عبر مضيق دوفر، وأضاف: "الرياح سوف تشمل كل البلاد، ولكن الرياح الأقوى وهي أشبه بالعاصفة تقتصر على جنوب شرق المملكة المتحدة".وأعلن رئيس الأرصاد بمكتب الأرصاد الجوية فرانك سوندرز: "نتوقع هطول أمطار أو زخات مطر في العديد من المناطق، اليوم الأربعاء، وربما تكون غزيرة وعاصفة في الجنوب الشرقي".