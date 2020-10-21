بـ1.521 مليار جنيه.. ما لا تعرفه عن محور قوص قبل افتتاحه رسميًا

انتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري من الاستعدادات الخاصة لافتتاح 5 محاور على النيل بالصعيد، ومن بينهم محور قوص على النيل بمحافظة المنيا.ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن محور قوص:- محور قوص يربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الصحراوي الغربي مرورًا بالطريق الزراعي شمال المدينة.- يبلغ طول محور قوص 19 كيلومترًا وعرض 21 مترًا.- يتكون محور قوص من حارتين مروريتين لكل اتجاه.- يشمل 30 عملًا صناعيًا عبارة عن 15 نفقًا و15 كوبري منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع الطريق الصحراوي الشرقي ونهر النيل وترعة الكلابية.- تبلغ تكلفة تنفيذه 1.521 مليار جنيه.- يساهم المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.- يساعد المحور على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.