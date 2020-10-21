بـ1.521 مليار جنيه.. ما لا تعرفه عن محور قوص قبل افتتاحه رسميًا
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
علا غزالطباعة
انتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري من الاستعدادات الخاصة لافتتاح 5 محاور على النيل بالصعيد، ومن بينهم محور قوص على النيل بمحافظة المنيا.
ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن محور قوص:
- محور قوص يربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الصحراوي الغربي مرورًا بالطريق الزراعي شمال المدينة.
- يبلغ طول محور قوص 19 كيلومترًا وعرض 21 مترًا.
- يتكون محور قوص من حارتين مروريتين لكل اتجاه.
- يشمل 30 عملًا صناعيًا عبارة عن 15 نفقًا و15 كوبري منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع الطريق الصحراوي الشرقي ونهر النيل وترعة الكلابية.
- تبلغ تكلفة تنفيذه 1.521 مليار جنيه.
- يساهم المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.
- يساعد المحور على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن محور قوص:
- محور قوص يربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الصحراوي الغربي مرورًا بالطريق الزراعي شمال المدينة.
- يبلغ طول محور قوص 19 كيلومترًا وعرض 21 مترًا.
- يتكون محور قوص من حارتين مروريتين لكل اتجاه.
- يشمل 30 عملًا صناعيًا عبارة عن 15 نفقًا و15 كوبري منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع الطريق الصحراوي الشرقي ونهر النيل وترعة الكلابية.
- تبلغ تكلفة تنفيذه 1.521 مليار جنيه.
- يساهم المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.
- يساعد المحور على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.