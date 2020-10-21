السجن 3 و4 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات فى المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد حنفي وأمانة سر امجد سمير بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضايا إحراز مواد مخدرة وأسلحة بدون ترخيص.وجاء حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "محمد"، 29 سنة، حاصل على دبلوم صنايع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في قضية ترويج مواد مخدرة وسنة رابعة وغرامة 500 جنيه في إحراز أسلحة بدون ترخيص.كما عاقبت المتهم الثاني "رضا"، 24 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بقرية شارونة بمركز مغاغة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في إحراز مواد مخدرة والسجن لمدة عام وغرامة 500 جنيه في إحراز سلاح بدون ترخيص.واستندت المحكمة إلى توافر أدلة الاتهام للمتهمين والإحراز المرفقة بأوراق القضية وشهادة ضباط المباحث في الواقعتين.