رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 و4 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات فى المنيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
السجن
السجن
المنيا ـ على حسين
طباعة
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد حنفي وأمانة سر امجد سمير بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضايا إحراز مواد مخدرة وأسلحة بدون ترخيص.

وجاء حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "محمد"، 29 سنة، حاصل على دبلوم صنايع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في قضية ترويج مواد مخدرة وسنة رابعة وغرامة 500 جنيه في إحراز أسلحة بدون ترخيص.

كما عاقبت المتهم الثاني "رضا"، 24 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بقرية شارونة بمركز مغاغة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في إحراز مواد مخدرة والسجن لمدة عام وغرامة 500 جنيه في إحراز سلاح بدون ترخيص.

واستندت المحكمة إلى توافر أدلة الاتهام للمتهمين والإحراز المرفقة بأوراق القضية وشهادة ضباط المباحث في الواقعتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

فحص الموقف القانوني لإقامة الراقصة لوردينا

لليوم الثاني.. فيديو الراقصة البرازيلية لورديانا يتصدر مؤشرات البحث فى جوجل

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

الصور

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

عواقب التخلي عن تناول وجبة الغداء

كورونا يتسبب فى شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز من غواصة

«السعال» يجبر ميلانيا ترامب على إلغاء زيارة انتخابية

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

«بيت الياسمين» يصدر «أيامى الحلوة فقط» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية