انتشال جثة سيدة طافية فى مياه النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثة سيدة عثر عليها طافية على مياه نهر النيل في القناطر الخيرية.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشالها ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد غيث، مأمور مركز القناطر، يفيد بورود بلاغ من أحد الصيادين بعثوره على جثة سيدة طافية على مياه النيل.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لسيدة فى العقد الرابع من العمر طولها حوالى 120 سم وترتدى ملابسها كاملة "عباءة سمراء" ونظارة طبية ولا يوجد معها أي متعلقات تدل على شخصيتها.وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.