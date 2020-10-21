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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرقية للدخان» تعتمد لائحة جديدة لأسعار سجائر «المونديال»

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:55 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
اكرم عمران - اسامة الشندويلى
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اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» أمس الثلاثاء، لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من صنف (المونديال)، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وحددت الشركة، في بيانها للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، سعر مونديال «أحمر-أزرق- سيلفر» عبوة 20 سيجارة بسعر 20 جنيها للمستهلك، ومونديال سويتس (بنكهاته المختلفة) عبوة 20 سيجارة بسعر 23 جنيها للمستهلك.

وحققت الشركة الشرقية للدخان، أرباحًا بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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