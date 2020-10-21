1836 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1836 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 68 ألفًا و530 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضًا 485 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 49 ألفًا و219 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 1121 شخصًا بعد تسجيل 20 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 321 حالة.