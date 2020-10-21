آخر المستجدات الحالة الصحية لـ صائب عريقات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.وأفادت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريحٍ مقتضبٍ، بأنه لا تغيير على وضعه الصحي منذ الأمس.وأنّ حالة أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الصحيّة ما زالت حرجة، لكن مستقرة.