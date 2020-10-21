«أولياء أمور مصر» يطالب «التعليم» بالاهتمام بما يقدم للطلاب في «الكانتين»

ناشدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، المدارس بضرورة الاهتمام بما يقدم للطلاب في الكانتين المدرسة ولا تعتبره سبوبه أو بيزنس دون مراعاة لصحة أولادنا.وأضافت "الحزاوي" أنه لا بد من الامتناع عن تقديم الأغذية التي تحتوي على مكسبات الطعم واللون والرائحة والمياه الغازية والمقرمشات، حيث يؤدي تناولها إلى أضرار كبيرة لصحة الطلاب.وقالت إنه يجب أن يخضع "الكانتين" لرقابة وإشراف دائم من الوزارة وإلزام الكانتين بتقديم الأغذية الصحية والاهتمام بالنظافة وإجراءات التخزين.وتابعت: "يجب على الأمهات الحرص على تناول الأبناء وجبة الإفطار وإعطاء الأبناء عصائر طازجة وفاكهة وخضراوات، فهذه الأيام في ظل جائحة كورونا يلزم تعزيز جهاز المناعة عن طريق التغذية السليمة الصحية الغنية بالفيتامينات".