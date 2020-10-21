بريطانيا: إصابات كورونا تصل لـ765 ألفا و487

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 765 ألفا و487 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفا و57 حالة.وتعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 2626 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 37 أسبوعا.