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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

982.8 مليون جنيه خسائر شركة الحديد والصلب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
الحديد والصلب
الحديد والصلب
اكرم عمران - اسامة الشندويلى
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كشفت شركة الحديد والصلب عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد أمس الثلاثاء، والذي اعتمد خلاله المركز المالي للشركة (المعدلة) عن الفترة من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020.

وحققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي انخفض حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال أو تحقيق خسائر لعامين متتالين، وذلك طبقًا للمادة 63 من ضوابط الإفصاح الواردة بقواعد القيد وإعادة القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها القادم لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالية 2020/2019.

وبحسب بيانات شركة الحديد والصلب المصرية، للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، حققت الشركة إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 1.14%، وبلغ نصيب الأساسي للسهم في الخسائر 1.01 جنيه مقابل 1.56 جنيه بنسبة انخفاض 1.54%، مرجعة سبب الخسائر إلى تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

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