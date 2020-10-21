رياح شديدة تجتاح دمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياحًا شديدة مصحوبة بعاصفة رملية.ومن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ، موجهة بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقًا للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأي تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.