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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوثة الأممية: تمثيل الشباب والمرأة سيكون كبيرًا في الحوار الليبي بتونس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
عبير سليم
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أكدت المبعوثة الأممية للدعم إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، أن تمثيل الشباب والمرأة في منتدى الحوار السياسي المرتقب عقده في تونس مطلع الشهر المقبل، سيكون كبيرًا.

وأضافت ويليامز، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من مقر الأمم المتحدة في جنيف: ملتقى الحوار في تونس يجب أن يشمل مشاركة كاملة للشباب وباقي مكونات المجتمع الليبي.

وذكرت أنها عقدت الاجتماع الأول لمسار الشباب قبل أيام كونهم يمثلون الأمل والمستقبل لليبيا، موضحة أن توصيات هذا اللقاء سترفع إلى أجندة أعمال منتدى حوار تونس.

وأوضحت أن استقالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ستمهد لحكومة منتخبة ديمقراطيًا.

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