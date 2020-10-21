السيسي يلتقي نظيره القبرصي لبحث العلاقات الثنائية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة نيقوسيا في مستهل زيارته الرسمية إلى قبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.