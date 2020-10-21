6719 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
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سجلت أوكرانيا قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 6719 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 315 ألفا و826 حالة.
وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - بأن البلاد سجلت 141 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات ال(24) الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5 ألاف و927 شخصا.
ووفقا للبيانات.. فإن هناك 2686 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 132 ألفا و219 حالة.
وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - بأن البلاد سجلت 141 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات ال(24) الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5 ألاف و927 شخصا.
ووفقا للبيانات.. فإن هناك 2686 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 132 ألفا و219 حالة.