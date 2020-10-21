6719 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 6719 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 315 ألفا و826 حالة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - بأن البلاد سجلت 141 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات ال(24) الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5 ألاف و927 شخصا.ووفقا للبيانات.. فإن هناك 2686 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 132 ألفا و219 حالة.