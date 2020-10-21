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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يكسب مع تجدد آمال التحفيز الأمريكي وضعف الدولار

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:24 ص
Ahmedeltmsah
Ahmedeltmsah
وكالات
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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل تفاؤل حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لمتضرري كورونا قبل انتخابات الرئاسة الأمر الذي أضعف الدولار وعزز إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلي 1916.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1919.90 دولار.

واقترب البيت الأبيض والأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس من اتفاق أمس فيما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده أمس لقبول حزمة مساعدات ضخمة رغم معارضة حزبه الجمهوري.

وعززت الأنباء الإقبال على الأسهم ودفعت الدولار للهبوط لأقل مستوى في شهر.

وتحرك الذهب في نطاق ضيق قرب مستوى 1900 دولار المهم من الناحية النفسية في الجلسات القليلة الماضية مع تتبع المستثمرين تطورات برنامج التحفيز الأمريكي.

ولكن الأسعار ارتفعت أكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر عالميا وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من إغراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 24.94 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 875.95 دولار وتقدم البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2402.22 دولار.

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