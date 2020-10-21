أهلًا بالشتاء.. أمطار خفيفة ورياح وغيوم في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من المدينة، صحبتها غيوم ورياح مع بداية سقوط الأمطار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت أن «النشرة الواردة من معهد بحوث الموارد المائية» تفيد بأن توقعات سقوط الأمطار تبدأ من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على مناطق متفرقة بالمحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة قد تصل إلى 30مميوم طبقًا لنتائج استقرار الخرائط المرفقة.وطالبت المحافظة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وأشارت إلى استمرار سقوط أمطار على مدار الساعة بكثافة متوسطة إلى خفيفة، مؤكدة أن هذا التوقع قابل للتعديل في حال حدوث أي تغيرات في التوزيعات الضغطية.ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء بداية من شهر مارس الماضي.وأكد اللواء محمد الشريف على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، مشيرًا إلى أن من الملاحظ أن النوات تزيد كل عام عن العام السابق له، لذا نتعاون جميعا لنكون علي أكمل وجه، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجة الطوارئ القصوي في جميع الجهات.