زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية أروناتشال براديش الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند اليوم الأربعاء أن زلزالا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية "أروناتشال براديش" الواقعة شمال شرقي البلاد.وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.