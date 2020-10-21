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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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أظهرت بيانات تراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا عن تسجيل 13.879 حالة.

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 988 ألفا و322 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفا و210 وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفا و376 من المصابين حتى صباح الأربعاء.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل حوالي 37 أسبوعا.

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