12 ألف إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك تسجيل 11 ألفا و984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة -في بيان نقله راديو (براغ الدولي) اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغت حتى الآن 1619 حالة وفاة، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة 113 ألفا و219 حالة، فيما يخضع 4 آلاف و65 شخصا للعلاج بالمستشفيات بينهم 634 شخصا في حالة حرجة.