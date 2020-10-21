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مصر

«مدبولي» يتابع حصر الأراضى لإنشاء مشروعات بها على غرار «الأسمرات» و«بشاير الخير»

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لحصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة، وكذا التي تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التى تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات، على غرار "الأسمرات" و"بشاير الخير".

حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء ياسر الملاح، "وزارة الدفاع"، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومسئولي الجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء العمل في تطوير المدن القديمة، وإتاحة الأراضي التابعة لجهات الدولة، والكائنة في الأحوزة العمرانية بهدف تطوير قلب هذه المدن، وكذا إتاحة وحدات سكنية لقاطني المناطق العشوائية؛ للعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، وكذا إنشاء محاور للطرق والخدمات، وإقامة مجتمعات سكنية حضارية على غرار مشروعي بشاير الخير والأسمرات.

وخلال الاجتماع، واصل الدكتور مصطفى مدبولي استعراض المقترحات الخاصة بالأراضي التي يمكن إقامة مشروعات سكنية عليها في محافظات الجمهورية المختلفة، تمهيدا للبدء في إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة الأراضي التي تم عرضها بالاجتماع، بهدف الاستقرار على الأراضي التي ستقام عليها المشروعات وبدء التنفيذ على الفور تنفيذا لتكليفات الرئيس.

كما استعرض رئيس الوزراء خطط تطوير عدد من المدن القائمة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة جنبا إلى جنب مع جهودها لتطوير العشوائيات غير الآمنة، لافتا إلى أنه كان قد كلف بتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير العشوائيات لدفع العمل في المشروعات المختلفة.

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