مقتل 11 امرأة في تدافع قرب القنصلية الباكستانية في أفغانستان

قتلت 11 امرأة أفغانية الأربعاء في تدافع في ملعب رياضي في شرق أفغانستان حيث تجمع آلاف الأشخاص لتقديم طلبات للحصول على تأشيرات دخول في القنصلية الباكستانية المجاورة، كما قال مسؤولون.وقال المتحدث باسم المستشفى المحلي زاهر عادل إن الكثير من الأشخاص تدافعوا عند محاولتهم الخروج من الملعب في مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار ما أدى الى إصابة عشرة أشخاص آخرين أيضا بينهم ثماني نساء.وأكد مسؤول أمني أيضا الحصيلة.