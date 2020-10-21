الوادي الجديد تجهّز 75 لجنة لاستقبال 178 ألف ناخب في «نواب 2020»

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن المحافظة انتهت من كافة التجهيزات استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 24، 25 أكتوبر الجاري، حيث تم تجهيز 60 مركزا انتخابيا بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال 178315 ناخبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.وأكد الزملوط بأنه تم التنسيق بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلي توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.جدير بالذكر أن المحافظة تضم دائرتين الأولى قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، وكل دائرة مرشح فردي وآخر قائمة ليصبح إجمالي عدد المقاعد الفردي والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.