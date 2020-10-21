فنزويلا تبدأ حملة تلقيح ضد كوفيد-19 في ديسمبر

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء، أن فنزويلا ستبدأ حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد بين ديسمبر ويناير بفضل لقاحات زودتها بها روسيا والصين.وأوضح في خطاب متلفز أن حملة التلقيح ستعطي الاولوية للأشخاص المصابين بأمراض أخرى والمعلمين والأطباء والطواقم الطبية والمتقدمين في السن.وأضاف أن هذه الحملة ستطال لاحقا كل شرائح الشعب موضحا "سنقوم بإعطاء اللقاح لكل الشعب الفنزويلي!".في مطلع اكتوبر تلقت البلاد مخزونا من اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" للقيام بتجارب سريرية لدى حوالى ألفي متطوع وبينهم نجل الرئيس نيكولاس مادورو غيرا.وستبدأ التجارب بحلول نهاية الشهر بحسب الحكومة التي لم تحدد موعدا لذلك.من جانب آخر، تؤكد حكومة كراكاس أن البلاد تشهد اتجاها نحو انخفاض عدد الإصابات بكوفيد-19.وهذا البلد الذي يعد 30 مليون نسمة يسجل 87 ألفا و644 حالة إصابة مثبتة و747 وفاة منذ بدء الوباء بحسب الأرقام الرسمية التي تشكك بها منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وتعتبرها لا تحظى بمصداقية.