«زنزانة 7» يقترب من المليون السابع في 5 أسابيع

حقق فيلم «زنزانة 7»، للنجمين أحمد زاهر ونضال الشافعي، أمس، إيرادات بلغت 54 ألفا و970 جنيها، حيث يسير بخطي ثابتة في دور العرض السينمائي لترتفع إجمالي إيراداته في 5 أسابيع عرض إلى 6 ملايين و648 ألف جنيه.وتدور أحداث فيلم «زنزانة 7» في إطار من الأكشن، حيث يلتقي كلا من من منصور "نضال الشافعي"، وحربي "أحمد زاهر" داخل السجن، وينشأ صراع بينهما."زنزانة 7"هو من إخراج إبرام نشأت، تأليف حسام موسى، ويجسد بطولته كل من الفنان نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، تامر أمين، عبير صبري.