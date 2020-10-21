ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام وكمبوديا إلى 123

تسببت الفيضانات العارمة التي تحتاج فيتنام وكمبوديا حاليا في مصرع 123 شخصا حتى الآن، وإلحاق الضرر بأكثر من 5 ملايين شخص.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الأربعاء، أن مياه الفيضانات التي تعد الأسوأ التي تشهدها المنطقة منذ عقود قد غمرت مئات الآلاف من المنازل وتسببت في تدمير المحاصيل والأراضي الزراعية بالإضافة إلى نفوق الآلاف من رؤوس الماشية.ونجمت هذه الفيضانات عن سبع عواصف استوائية متتالية وأمطار غزيرة، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تقدم حاليا مساعدات إنسانية للمنطقة.من جانبهم، قال مسئولون ووسائل إعلام رسمية في الدولتين إن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أوائل أكتوبر الجاري قد تسببت أيضا في حدوث انهيارات أرضية في عدة أقاليم بوسط فيتنام كما شردت الآلاف من الأشخاص في غرب كمبوديا.