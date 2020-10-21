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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1165 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا في إسرائيل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية بينما تم الإبلاغ عن 591 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها، الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 2278 حالة بعد تسجيل 10 وفيات خلال الساعات السابقة بينما هناك 229 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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