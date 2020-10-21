1165 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية بينما تم الإبلاغ عن 591 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة - في بيانها، الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 2278 حالة بعد تسجيل 10 وفيات خلال الساعات السابقة بينما هناك 229 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.