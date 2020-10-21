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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ 140 ألفا و37 في بوليفيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
كورونا في بوليفيا
كورونا في بوليفيا
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا إلى 140 ألفا و37 حالة، وذلك عقب تسجيل 147 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بوليفيا ارتفعت إلى 8526 حالة، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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