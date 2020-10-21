«الخطة العايمة» يقترب من المليون الخامس في أسبوعه الثاني

استطاع الفيلم السينمائي الجديد «الخطة العايمة» أن يحقق إيرادات مرتفعة خلال أسبوعين من بدء عرضه في دور السينما المصرية.وبلغت إيرادات الفيلم أمس ما يقرب من 140 ألف و513 جنيها، لترتفع إجمالي إيرادات الفيلم لتتخطى حاجز الـ 4 ملايين جنيه، حيث حقق في أسبوعين 4 ملايين و774 ألف جنيه.وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل التي تعمل على تجنيد شخصين لا يريدان أن يتعرف أحد عليهما، فتختار اثنين من المكفوفين يمتلكان مهارات خاصة، وهما على ربيع ومحمد عبدالرحمن، اللذان يتم تدريبهما على سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية."الخطة العايمة من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا وعلى ربيع وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، وبسنت صيام، وهشام محمد شرف، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله، وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز، وإخراج معتز التوني.