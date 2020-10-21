إصابة 9 في انفجار مبنى بكراتشي الباكستانية

أعلنت مصادر طبية في باكستان، اليوم الأربعاء، إصإبة تسعة أشخاص على الأقل؛ جراء وقوع انفجار في الجزء العلوي من مبنى متعدد الطوابق بمنطقة "جولشان إي إقبال" بمدينة "كراتشي".وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قوات الشرطة وفرق الإنقاذ قد وصلت إلى موقع الانفجار وبدأت في عمليات البحث عن المفقودين المحتملين، مشيرة إلى أن أسباب وقوع الانفجار مازالت غير معروفة.