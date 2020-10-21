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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يهوى أمام العملات لمستوى قياسى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:50 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما ينتظر المستثمرون نتيجة محادثات التحفيز المالي قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وواصل مؤشر الدولار التراجع لثاني يوم على التوالي مسجلا 92.991 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من سبتمبر.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين قد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب على حزمة مساعدات إضافية لتخفيف التداعيات الاقتصاية لأزمة كوفيد-19 وقد يبدأ توزيعها بحلول مطلع الشهر المقبل.

وصعد اليورو 0.5 بالمائة أمام العملة الخضراء إلى 1.184 دولار بعد أن كان تراجع 0.1 بالمائة إلى 1.17600 دولار أثناء التعاملات المبكرة في سوق لندن.

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