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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مسؤل صينى: تطوير لقاح كورونا لم يتأثر بتحور الفيروس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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ذكر مسؤول صيني، اليوم، أن الدراسات أظهرت أن تطوير لقاحات «كوفيد-19» لم يتأثر بكيفية تحور الفيروس.

قال تيان باو قوه، من وزارة العلوم والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي في بكين، إن الصين أولت اهتمامًا وثيقًا بمسألة تحور الفيروس، ونظمت أكثر من 30 مؤسسة بحثية في جميع أنحاء البلاد لإجراء أبحاث التتبع ذات الصلة.

وبحسب تيان، هناك ما يقرب من 150 ألف تسلسل جينوم لفيروس كورونا الجديد في قاعدة البيانات العالمية، تغطي أكثر من 100 دولة ومنطقة.

وقال إن التحليل الذي أجري على أكثر من 80 ألف تسلسل جينوم عالي الجودة أظهر أن الفيروس لا يظهر تباينًا كبيرًا، وأن مثل هذه الاختلافات تقع ضمن النطاق الطبيعي وليس لها تأثير كبير على تطوير اللقاح.

وفي الوقت الحالي، يستهدف تصميم لقاحات مضادة لكوفيد-19 بشكل أساسي بروتين أس للفيروس، والذي يكون تسلسله مستقرا نسبيا.

وأضاف أن التحورات الموجودة في المواقع الفردية للبروتين أس لها تأثير ضئيل على بنية المضاد والمناعة، مشيرًا إلى أن الاختبارات السابقة أثبتت أن اللقاحات التي يتم اختبارها حاليًا يمكنها تحييد الفيروس المتحور بشكل فعال.

وقال تيان، إن فريق البحث العلمي سيواصل متابعة تحور الفيروس، وإصدار الأراء في الوقت المناسب لتوفير إنذار مبكر ومرجعية علمية لبحوث اللقاحات وتطويرها.

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