«بيت الياسمين» يصدر «أيامى الحلوة فقط» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

أصدرت دار "بيت الياسمين" للنشر والتوزيع، مؤخرًا، عن سلسلة "مع الأدباء" للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد كتابه الخامس والثلاثين "أيامي الحلوة فقط"، والذي يعتبر نهاية مرحلة في عمره المديد مع الكتاب والكتابة.ويستحضر الكاتب سيرة رموز وأسماء فكرية وروائية مسرحية وشعرية قابلهم في حياته مع الأدب وسيرة الأدباء،عبر 240 صفحة من القطع المتوسط.ويستعرض بعضًا من الذكريات الحميمة مع الدكتور سمير سرحان، الكاتب المسرحي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي رحل تاركا بصمة فريدة ورؤى عميقة فيما يخص مفهوم التثقيف ومن بعدها الإدارة وماهيات السلوك في الاشتباك والتعامل مع الكتاب والمفكرين أو المثقفين، والذي مازال وسيظل يحتفظ المؤلف بمساحات معه، من الحب، تستوعب الكثير من فضائل وخصال الرجل الذي سيطر بمعلمة وروية وثبات القابض على جمر المكائد بخفة وثقل في آن.وبالإضافة لـ سمير سرحان هناك خيط سميك من حرير ضفر به الكاتب عبد المجيد مقومات عتبته التليدة لتأت سير كلا من الكاتب سعيد الكفراوي، وكاتب المسرح الفذ نجيب سرور، والشاعر محمد كشيك.