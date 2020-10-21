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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بلغاريا تفرض ارتداء الكمامة بعد زيادة حادة لإصابات كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:43 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
وكالات
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تعتزم بلغاريا فرض ارتداء كمامات الوجه في المناطق المفتوحة بدءًا من الخميس، بعد تسجيل زيادة حادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البلغاري كوستادين أنجيلوفن الثلاثاء، إن الهدف من ذلك هو تقليل عدد حالات العدوى الجديدة لتخفيف العبء على الأطقم الطبية.

يذكر أن ارتداء الكمامة إجباري في الأماكن المغلقة في بلغاريا مثل المتاجر والبنوك والهيئات الحكومية ووسائل النقل العامة منذ 22 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يظل فرض ارتداء الكمامة ساريا حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وسجلت بلغاريا، التي يبلغ تعداد سكانها 6.9 مليون شخص، 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية في هذا البلد.

وقفز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في بلغاريا إلى 12366 مقابل 8999 حالة قبل أسبوع.

وانتقد متظاهرون الإعلان عن فرض ارتداء الكمامات مساء الثلاثاء، وتم حرق كمامات خلال مظاهرة في وسط العاصمة صوفيا.

ويطالب متظاهرون باستقالة الحكومة البلغارية منذ 3 أشهر.

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