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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أمريكا تدعو البرازيل للمشاركة فى برنامجها لاستكشاف القمر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
وكالات
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دعا مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، البرازيل للمشاركة في برنامج Artemis الأمريكي لاستكشاف القمر.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي عبر «تويتر»، إن أوبراين، نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا البرازيل لتوقيع ما يسمى بـ «اتفاقات أرتميس» للتعاون في مجال استكشاف الفضاء.

وجرى ذلك خلال زيارة أوبراين للبرازيل، حيث التقى نظيره أوجوستو هيلينو والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

يذكر أن برنامج Artemis الأمريكي لاستكشاف القمر يتضمن إرسال مركبة لتقوم بجولة حول القمر وتعود إلى الأرض، ثم القيام برحلة مأهولة حول القمر، وفي المرحلة الثالثة إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر في 2024، وبعثة مأهولة إلى المريخ في منتصف الثلاثينات.

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