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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:43 ص
كورونا فى الصين
كورونا فى الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولًا من 19 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان،أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضًا أنها رصدت 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض، وذلك مقارنة مع 24 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85715 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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