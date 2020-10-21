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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 21 أكتوبر 2020

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاربعاء 21 أكتوبر، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تجنّب فرض وجهة نظرك هذا اليوم، بإمكانك طرح الأفكار بسهولة من دون أن تواجه معارضة أو عقبات.
عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.
صحيًا: تخلّص من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يوميًا للقيام ببعض التمارين الرياضية.

الثور
مهنيًا: تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقوّمات النجاح.
عاطفيًا: الانطباع السائد مع الشريك يثبت أنك قادر على معالجة الإشكالات بهدوء.
صحيًا: التوتر الدائم الذي ينتابك أمام أبسط الأمور يسبب لك مشاكل أنت بغنى عنها.

الجوزاء
مهنيًا: يكفّ الآخرون عن معاكستك، فتشعر بالتحسن المعنوي والجسدي، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.
عاطفيًا: تسود علاقتك بالحبيب بعض المناوشات، لا تيأس هي أمور طبيعية يمكن أن تمر بها أي علاقة.
صحيًا: الجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء بعد ساعات العمل المرهقة.

السرطان
مهنيًا: تتشابك المصالح وتتناقض، لكنّك تحصل على ما تريد وتحقق الأماني وتتسارع الخطوات لدعمك.
عاطفيًا: تزداد علاقتك بالشريك رسوخًا وتصبح أكثر حميمية وتفكران في الارتباط الجدي.
صحيًا: إذا أردت المحافظة على رشاقتك، جهّز نفسك للمهمة المطلوبة منك، اتباع حمية صحية.

الأسد
مهنيًا: قد تتسلم منصبًا مهمًا في الأيام المقبلة، لكنّ الأمر مرهون بمدى تمكنك من إظهار كفاءتك لهذا المنصب.
عاطفيًا: قد تجد نفسك مجبرًا على الوفاء بما عاهدت الشريك عليه، وإن كان الظرف لا يناسبك اليوم.
صحيًا: حاول أن تريح نفسك وتهدّئ أعصابك، وتجنّب كل ما قد يستفزك.

العذراء
مهنيًا: تناقش موضوعا ماليًا، وقد تربح قضية او تكسب جائزة معنوية، وتميل الى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم.
عاطفيًا: يسألك الحبيب أن تمنحه فرصة ثانية ليثبت مدى حبه لك وإخلاصه وشفافيته في التعاطي معك.
صحيًا: إذا كنت تعاني أرقًا في الليل، فالأمر يستدعي زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب.

الميزان
مهنيًا: تكثر الأعباء وتشعر بالتعب وتفقد الحماسة الكافية لانهاء أعمالك، كن دبلوماسيًا وابتعد عن الارتباطات الجدية أو الالتزامات.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا يظهر فجأة في محيطك وتبدأ معه علاقة مميزة وقد تفكّر في الاستقرار.
صحيًا: لا تخطئ بحق صحتك وتهملها غير عابئ بها معتقدًا أنك تقوم بالعمل الصائب.

العقرب
مهنيًا: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء وكن أكثر مرونة، تطوّرات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.
صحيًا: شاور طبيبك قبل القيام بأي نشاط قد ينعكس سلبًا على قلبك، ولا سيما أنه ضعيف.

القوس
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض الأمور وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل.
عاطفيًا: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك.
صحيًا: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.

الجدي
مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.
عاطفيًا: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وهي قد تنعكس سلبًا على العلاقة، وتوقع الأسوأ.
صحيًا: تقاوم المحاولات التي يسعى أصحابها من خلالها لتعريض نفسك لأخطار صحية.

الدلو
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدّم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد يوم من الترقب بينكما.
صحيًا: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرّضك لنكسة صحية أثرت كثيرًا في قدرتك على العطاء.

الحوت
مهنيًا: الحل الوسط هو الأفضل في العمل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقًا.
عاطفيًًا: تفهّمك لحاجات الشريك يميزك عن غيرك فلا تتخلَّ عن هذه الميزة، لا بل جدد في أسلوب تعاملك معه باستمرار.
صحيًا: تكون نفسيتك مرتاحة ويزول القلق الذي كنت تشعر به منذ مدة.

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