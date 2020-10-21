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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
جماعة مسلحة
جماعة مسلحة
وكالات
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اعلنت مصادر محلية مالية، أن جماعات مسلحة تفرض منذ أكثر من أسبوع حصارًا على قرية فاروجو الواقعة في محيط مدينة نيونو وسط مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن سكان القرية لم يتمكنوا من التنقل إلى مزارعهم أو الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل التزود بالحاجيات الأساسية، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى نقص فادح في المؤونة والضروريات الأساسية والأدوية في القرية.

وقالت المصادر، إن المسلحين استولوا على الآلاف من الماشية التابعة للقرية.

وأعلن الجيش المالي، اليوم، قيامه بإسقاط طعام من الجو على القرية التي يسكنها أكثر من 2000 من السكان بعد أن فشل في الوصول إليها برًا.

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