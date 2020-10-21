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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رواندا وبوراندى يتفقان على تطبيع العلاقات الثنائية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
بوراندي
بوراندي
وكالات
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اتفقت رواندا وبوراندي، اللتان تشهد العلاقات بينهما توترًا منذ ما يقرب من خمس سنوات، اليوم على إنهاء التوترات التي تعرقل تعاونهما والعمل على تطبيع العلاقات الثنائية.

وفي ختام اجتماع مغلق بين وزير الخارجية الرواندي فانسون بيروتا، ونظيره البوروندي البرت شينجيرو، عُقد عند نقطة حدودية بين رواندا وبورندي، أفاد بيان صحفي مشترك، أن الطرفين تعهدًا بإيجاد حلول للمشكلات القائمة، وإعادة العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويعد الاجتماع الذي جمع وزيرا خارجية البلدين الأول منذ عام 2015.

وقال رئيس الدبلوماسية الرواندية، خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية هذا الاجتماع، إن هذا الاجتماع التمهيدي سيمهد الطريق لاجتماعات أخرى بين مسؤولي البلدين من أجل تحديد ورقة طريق المصالحة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون البوراندي، أن الحكومة البوراندية تدعم كافة الجهود الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

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